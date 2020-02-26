Усть-Каменогорск, Казахстан, , 11:30 — REGNUM Самолет Ан-2 авиакомпании «Орлан 2000» совершил вынужденную посадку рядом с аэропортом Усть-Каменогорск, сообщили 26 февраля на официальной странице комитета гражданской авиации в Facebook.

Воздушное судно выполняло полет по маршруту Усть-Каменогорск — Аксуат. В 12:50 (9:50 мск) экипаж сообщил о нештатной ситуации с двигателем, после чего командир принял решение о вынужденной посадке.

На борту самолета находились три члена экипажа и два служебных пассажира. В результате происшествия пострадал один из пилотов самолета. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его словам, при посадке самолета загорелся двигатель. Обстоятельства происшествия выясняются, добавил Нурахметов.