Невинномысск, Ставропольский край, , 11:31 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в дачном доме в Ставропольском крае. Трагедия произошла в садовом товариществе «Мичуринец» в городе Невинномысске, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе МЧС России по региону.

Пожар вспыхнул на Садовой улице примерно в 04:00. Из окна валили клубы дыма. Открытый огонь удалось ликвидировать в 04:50. Спустя 10 минут сотрудники МЧС обнаружили тело одного из погибших, через два часа было найдено и второе тело. Личности погибших устанавливаются.

В тушении пожара участвовали 20 человек, было задействовано семь единиц техники. Причину возгорания выясняют специалисты.