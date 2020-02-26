Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве мошенник украл с банковской карты предпринимательницы около 2 млн рублей. Об этом 26 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным пресс-службы, 25 февраля аферист позвонил женщине и представился сотрудником банка. Далее он завладел реквизитами банковской карты. Мошеннику удалось похитить около 2 млн рублей с её счёта.

По данному инциденту проводится проверка, решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как мошенники предложили пенсионерке из Москвы продвижение в Instagram. Аферист получил денежную сумму в размере 180 тыс. рублей от женщины под предлогом развития и продвижения страницы в Instagram. После получения денег подозреваемый скрылся, не оказав услуги.