Барнаул, , 11:29 — REGNUM В Алтайском крае сохраняется неустойчивый характер погоды, он может спровоцировать ранний паводок. Как пояснил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, слова которого цитирует официальный сайт региона, уже завтра, 27 февраля, в регион придёт циклон с большим количеством осадков и мокрым снегом.

В то же время по южным районам края ожидается потепление до +15 °C. Но уже 28 февраля в регионе похолодает до минус 5 — 7°C градусов, а 1 — 2 марта вновь придет потепление.

«С 4 марта, по прогнозам метеорологов, вновь наступит похолодание», — отметил заместитель Игорь Степаненко. По его словам, в тех районах, которые наиболее подвержены паводку, в случае таяния снега, будет реализован разработанный план противопаводковых мероприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Алтае вот уже второй день работает министр МЧС России Евгений Зиничев. Его визит обусловлен накопившимися в регионе снегозапасами (они в 2−2,5 раза превышают средние показатели) и высокой вероятностью образования ледовых заторов в период прохождения первой волны паводка.

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