Мапуту, , 11:17 — REGNUM По меньшей мере 20 человек скончались в результате вспышки холеры в богатой газом северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду. Об этом передает местная газета Noticias.

По информации журналистов издания, органы здравоохранения объявили о вспышке холеры в трех районах Кабу-Дельгаду: Макомия, Моцимбоа-да-Прайя и Ибо.

Региональный представитель министерства здравоохранения Анастасия Лидимба заявила, что вспышка началась на островах у побережья Кабу-Дельгаду, где люди жили в антисанитарных условиях, спасаясь от нападений исламистских повстанцев на материке.

Она подчеркнула, что ситуация на островах Матемо и Конго плохая.

Лидимба добавила, что на сегодняшний день было диагностировано 273 случая заболевания, связанного с заражением через воду.

В пострадавшие районы были направлены бригады врачей скорой помощи, заявила она.