* запрещённая в России организация

Москва, , 11:09 — REGNUM Суд в Москве приговорил вербовщика «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Пирожка к четырем годам колонии общего режима, сообщает 26 февраля пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, Пирожок был задержан в Москве в апреле 2019 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». На судебном заседании он частично признал свою вину, однако детали дела комментировать отказался.