Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Полицейские Московского района Санкт-Петербурга задержали мигранта, которого подозревают в убийстве 23-летнего мужчины, приходящегося ему двоюродным братом. Преступление было совершено еще полгода назад.

Как сообщает 26 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в конце сентября 2019 года в полицию Московского района обратился 47-летний мужчина из Таджикистана, который сообщил о пропаже своего сына.

23-летний молодой человек работал поваром в одном из ресторанов, в день исчезновения он закончил смену около 23:00 мск и вышел в сторону дома, но до него так и не дошел. В середине ноября прошлого года следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а вечером 25 февраля текущего года был задержан неработающий 29-летний мужчина.

Как предполагает следствие, в день пропажи повара он около 23:50 мск в лесном массиве у станции метро «Шушары» убил своего двоюродного брата. После чего закопал его тело в лесополосе. «Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — отметили в Главке МВД, ему будет избрана мера пресечения.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», убийство родственника мужчина совершил черенком от лопаты. Тело было извлечено из земли в 200 метрах от дома 113 по Софийской улице. Мотив преступления выясняется.