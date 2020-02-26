Уфа, , 11:12 — REGNUM Лесоруб скончался в больнице после того, как на него упало дерево в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в трудовую инспекцию обратилась женщина, и рассказала о гибели своего брата после несчастного случая, который скрыл работодатель.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в конце прошлого года в Татышлинском районе местный предприниматель вел заготовку древесины на арендованном им участке Янаульского лесничества. На участке работала бригада из четырёх человек.

Один из лесорубов 45-летний мужчина работал с бензопилой. В какой-то момент на него упало спиленное вальщиком дерево. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где через десять дней он скончался.

Проверка показала, что лесосечные работы выполнялись без технологической карты, а лесорубы не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого были допущены и другие нарушения требований охраны труда.

Сотрудники Гострудинспекции Башкирии также выяснили, что между предпринимателем и сотрудником на заключалось никаких договоров. Поэтому чиновники обратились в суд с требованием установить трудовые отношения между работодателем и пострадавшим. Это позволит признать несчастный случай связанным с производством.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель оштрафован.

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