Сочи, Краснодарский край, , 11:00 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат планируется задействовать в поисках двух 14-летних школьников, пропавших во время шторма в Сочи 25 февраля.

«Для проведения мониторинга акватории и побережья моря на месте поиска будет применяться беспилотный летательный аппарат ЮРПСО МЧС России», — цитируют «Кубанские новости» представителя регионального управления МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое 14-летних подростков пропали накануне. 25 февраля, во время шторма — по словам очевидцев, мальчиков смыло в море при попытке перейти вброд реку Псезуапсе. Поиски ведутся на суше и на воде, а также с вертолёта. СК проводит доследственную проверку.

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