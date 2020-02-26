Москва, , 10:59 — REGNUM Двое неизвестных ограбили продавщицу магазина на севере Москвы, угрожая ей холодным оружием. Об этом 26 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

4 февраля преступники с шарфами на лице, угрожая ножом, открыто похитили деньги у работника магазина на Коровинском шоссе.

По неофициальным данным, сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемых 25 февраля. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.