Иркутск, , 10:55 — REGNUM Суд в Иркутске отклонил апелляционную жалобу осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева, который оспаривал решение о его переводе из колонии строгого режима в тюрьму. Об этом 26 февраля сообщает ТАСС.

«Суд постановил оставить… апелляционную жалобу осужденного Дадаева — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Помимо Заура Дадаева сроки получили Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

В декабре 2019 года Дадаева перевели из исправительной колонии №3 Иркутска в тюрьму, куда отправляют осужденных за особо тяжкие преступления.

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