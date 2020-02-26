Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело в отношении гражданина 1953 года рождения, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дело рассмотрит Чкаловский районный суд города.

По версии следственных органов, обвиняемый проживал со своей 77-летней супругой, которая в силу возраста и по состоянию здоровья нуждалась в постоянном уходе.

В ноябре 2019 года мужчина решил искупать в ванне свою супругу, но не проследил за температурой воды, которая оказалась слишком горячей. В результате пожилая женщина получила ожоги II и III степени.

Более того, мужчина не вызвал в тот же день скорую помощь и не предпринял эффективных мер для лечения травм. Спустя несколько дней он всё-таки вызвал скорую помощь и пенсионерку госпитализировали, но, к сожалению, она скончалась от полученных ожогов.