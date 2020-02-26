Саратов, , 10:51 — REGNUM Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.

Подростки 2005 г. р. были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. По данным ФСБ, при нападении злоумышленники планировали использовать также самодельные зажигательные смеси.

Отмечается, что оба несовершеннолетних состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. СУ СК России по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля сотрудники ФСБ задержали в Керчи двух подростков, 2003 и 2004 годов рождения, готовивших теракты в двух учебных заведениях.

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