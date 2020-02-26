ст.Казанская, , 10:50 — REGNUM Автомобиль врезался в группу школьников, переходивших дорогу по пешеходному переход, в Краснодарском крае 25 февраля.

По информации «За рулём Кубань», авария произошла в станице Казанской Кавказского района. Второклассники местной школы организованной группой вместе с педагогом переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в детей въехал автомобиль BMW.

В результате один мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу Кропоткина. По факту ДТП проводится проверка.