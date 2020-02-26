Омск, , 10:48 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Омского района, подозреваемого в изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в следственном управлении СКР по Омской области.

По версии следствия, 21 февраля около 06:30 по местному времени мужчина увидел на улице Ильинской в Омске молодую женщину. Злоумышленник напал на неё, избил и, угрожая убийством, изнасиловал. Мужчину задержали прохожие, услышавшие крики о помощи.

Подозреваемый заключён под стражу, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура требует осудить челябинца за покушение на изнасилование девушки.