Москва, , 10:45 — REGNUM Не думаю, что на суде в Гааге можно будет услышать что-то новое о катастрофе Boeing МН17. Основная техническая информация — что самолет был сбит и чем именно был сбит — известна уже пять лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя анонимное выступление 13 свидетелей по делу MH17.

«Все остальное вокруг этого случая — политические игры, цель которых совершенно не состоит в раскрытии истины, а только в наборе фишек для тех или иных видов пропаганды.

Вызывает, конечно, удивление что при постулируемой секретности расследования и подготовки к судебному процессу в прессу постоянно «утекают» то одни, то другие детали, вроде числа свидетелей и даже информации о том, что они собираются рассказывать.

Анонимность свидетелей, конечно, не добавит доверия к выводам процесса. Кроме того, выводы эти, скорее всего, заранее уже предрешены и должны будут соответствовать текущей политической обстановке, в которой Россия и ее руководство напрямую виноваты во всем, что происходит в мире, начиная от всех преступлений до эпидемии коронавируса и выборов в США», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, голландская новостная телепередача Nieuwsuur информировала, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.

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