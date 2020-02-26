Барнаул, , 10:42 — REGNUM В Алтайском крае уже второй день работает министр МЧС России Евгений Зиничев. Его визит обусловлен накопившимися в регионе снегозапасами (они в 2−2,5 раза превышают средние показатели) и высокой вероятностью образования ледовых заторов в период прохождения первой волны паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону, в зону возможного подтопления могут попасть 46 муниципальных образований региона, 202 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

Не обойдёт паводок и Республику Алтай. Там могут пострадать 30 населенных пунктов, более 4670 домов с населением 6616 человек, а также 150 объектов социальной сферы и инфраструктуры. На этот случай в Алтайском крае и Республике Алтай подготовлены к работе 328 пунктов временного размещения общей вместимостью около 60 тыс. человек.

Глава МЧС России отметил, что в связи со складывающейся обстановкой необходимо срочно проинспектировать все затороопасные участки рек и провести мероприятия по ослаблению прочности льда.

В ходе совещания Евгений Зиничев принял также решение о заблаговременной переброске сил и средств Сибирского спасательного центра, а также оперативной группы с беспилотными авиационными системами для мониторинга обстановки на время паводкового сезона и в дальнейшем — пожароопасного периода.

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