Саратов, , 10:34 — REGNUM Задержанные в Саратове подростки дали признательные показания, заявив о подготовке массового убийства. Видеозапись допроса задержанных распространила ФСБ.

Один из них говорит, что планировалось убийство «не менее 40 человек» из мести, сообщает RT.

ИА REGNUM напоминает, молодые люди были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища. Там подростки хранили обрез охотничьего ружья в тайнике. При нападении на школу они планировали использовать не только огнестрельное оружие, но и зажигательные смеси самодельного производства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).