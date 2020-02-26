Черновцы, Украина, , 10:31 — REGNUM В Черновцах сотрудники правоохранительных органов Украины ликвидировали подпольный цех по производству табачной продукции, сообщило 25 февраля издание «Обозреватель».

В ходе обысков изъяты семь тонн табака, оборудование для изготовления сигарет, молдавские марки акцизного сбора и готовая продукция. Общая стоимость сырья, продукции и оборудования составляет 5,7 млн гривен или чуть более $232 тыс.

Правоохранители выяснили, что сырьё для изготовления сигарет завозилось на Украину из Молдавии, готовая продукция реализовывалась на территории Украины и Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании во время обысков на подпольной фабрике по производству сигарет полицейские чудом спасли граждан Украины, работавших на предприятии.

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