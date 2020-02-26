Триполи, , 10:28 — REGNUM В результате столкновений на востоке ливийской столицы города Триполи пострадали по меньшей мере трое мирных граждан. Об этом 26 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, представители Правительства национального согласия (ПНС) обвинили в инциденте военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.

По предварительным данным, со стороны позиций Хафтара было выпущено семь ракет, одна из которых упала неподалеку от госпиталя.

Как передавало ИА REGNUM, бои за столицу Ливии продолжаются с апреля 2019 года. С тех пор в ходе боев погибли свыше 1 тыс. человек. Стороны конфликта до сих пор не могут найти пути к перемирию.

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