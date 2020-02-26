Находка, Приморский край, , 10:13 — REGNUM Жители микрорайона Врангель в Находке Приморского края обратились в Дальневосточную транспортную прокуратуру с очередной жалобой на ежедневные загрязнения акватории и воздуха угольной пылью.

Читайте также: Стивидорная компания Приморья оштрафована на крупную сумму

Пр словам транспортного прокурора Виталия Каплунова, начались проверки факта загрязнения.

«На месте побывал и.о. находкинского транспортного прокурора, он проводил осмотр с привлечением контролирующих органов. Проверка проводится,» — цитирует Интерфакс Каплунова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья много лет борются с угольщиками за экологию, обращаются во все инстанции, но дальше разговоров дело не сдвигается. Кое-какие меры стивидоры применяют, но в корне угольную проблему никто не решает.

Особенно от этого страдает Находка, даже мальчик из этого города дозвонился на прямую линию президента РФ Владимира Путину и рассказал, что нечем дышать.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обещал, что стивидоры, которые не внедрят закрытую перевалку угля в 2020 году, останутся без работы. При этом многомиллионные штрафы не пугают руководителей компаний.