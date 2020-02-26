Красноярск, , 10:11 — REGNUM Красноярский суд отпустил под домашний арест на два месяца главу городского управления дорог, благоустройства и инфраструктуры Евгения Петрюка, подозреваемого в халатности, повлекшей гибель людей от бродячих собак. Об этом 26 февраля сообщает региональный портал Newslab.ru со ссылкой на участников судебного заседания.

Городской чиновник был арестован после того, как в Кировском районе Красноярска была обнаружена женщина, которая предположительно погибла от укусов бродячих собак. С начала года это была уже вторая подобная гибель человека в городе.

25 февраля в Кировский районный суд было направлено обращение депутатов горсовета, в котором они поручились за Петрюка. Также ими была выражена уверенность в том, что к произошедшим трагическим инцидентам Петрюк не причастен.

Как сообщало ИА REGNUM, 41-летний руководитель управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгений Петрюк был задержан и обвинён в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

По предварительной версии следствия, чиновник не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта «Бездомный пёс», касающейся отлова и содержания бездомных животных.

С начала года в Красноярске от бродячих собак погибли уже три человека. Первый, мужчина, был загрызен собаками на территории промбазы в середине января. 22 февраля погибла женщин. 25 февраля со следами укусов в гаражном массиве был найден второй мужчина.

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