Москва, , 10:19 — REGNUM Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрит дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

На скамье подсудимых находится 23 человека. Установлено, что банда орудовала в различных регионах России. В интернете размещалось объявление о продаже продуктов питания и автомобильных шин по цене ниже рыночной. Злоумышленники требовали предоплату в среднем около 100 тысяч рублей. Получив деньги, они переставали выходить на связь.

В главке сообщили, что от действий мошенников пострадали 234 юридических лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории России. Суммарный ущерб — более 51 миллиона рублей.

В ходе дела оперативники провели 26 обысков, обнаружили и изъяли предметы и материалы, имеющие значение для следствия, имущество, а также денежные средства в размере более 25 миллионов рублей.

Задержаны 23 человека, 14 из которых находятся под подписками о невыезде.

Дела по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» отправлены в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.