Анкара, 26 февраля 2020, 10:02 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 5 тыс. 720 кг контрабандного табака, об этом 26 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Коджаэли, расположенной на юго-востоке страны. Силовики остановили транспортное средство, в котором обнаружили 2 тонны табака для кальяна.
После сделанной находки были задержаны двое подозреваемых в контрабанде, а также обыскан их склад, в котором было обнаружено 3 тыс. 700 кг табачного листа, запрещенного законом.
Напомним, ранее власти Турции ввели запрет на импорт электронных сигарет, табака для кальяна и прочей сопутствующей продукции.
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