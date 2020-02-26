Анкара, , 10:02 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 5 тыс. 720 кг контрабандного табака, об этом 26 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Коджаэли, расположенной на юго-востоке страны. Силовики остановили транспортное средство, в котором обнаружили 2 тонны табака для кальяна.

После сделанной находки были задержаны двое подозреваемых в контрабанде, а также обыскан их склад, в котором было обнаружено 3 тыс. 700 кг табачного листа, запрещенного законом.

Напомним, ранее власти Турции ввели запрет на импорт электронных сигарет, табака для кальяна и прочей сопутствующей продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция ввела запрет на импорт электронных сигарет