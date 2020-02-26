Краснодар, , 09:51 — REGNUM Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю выясняют обстоятельства исчезновения двух школьников в Сочи — детей смыло в море вечером 25 февраля. Следственные органы проводят проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что двое 14-летних мальчиков вечером 25 февраля попытались перейти вброд устье реки Псезуапсе в посёлке Лазаревском. Дети оступились, упали, и течением реки их снесло в море. Дети до сих пор не найдены.

Отметим, поиск пропавших школьников в настоящее время ведётся и на суше, и на море. В поисках участвуют около 200 человек — не только спасатели, но и полицейские, казаки, добровольцы, на море подростков ищут с вертолёта и катера.

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