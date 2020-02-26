Соледар, ДНР, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 единицы боеприпасов, сообщили 26 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ в общей сложности выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Жабичево, Донецк («Вольво-центр»), Александровка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 98 единиц боеприпасов.

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