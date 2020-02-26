Краснотурьинск, Свердловская область, , 09:43 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемый до 2005 года занимал должность начальника Краснотурьинского ГИБДД. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, преступление произошло 7 сентября 2019 года в Краснотурьинске. В то утро обвиняемый сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм. Также следствием установлено, что водитель во время движения по дороге, в нарушении правил, пользовался сотовым телефоном, не оборудованным специальным техническим устройством.

Уголовное дело по существу рассмотрит Краснотурьинский городской суд.