Барнаул, , 09:37 — REGNUM Врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о некоторых итогах работы правоохранителей в 2019 году. Из озвученных им данных, которые приводит на своём сайте ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, следует, что на территории столицы Алтайского края было зарегистрировано 11 864 преступления, а снижение числа уголовно наказуемых деяний составило 4,8%.

«Уменьшилось количество зарегистрированных фактов причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, умышленных поджогов», — пояснил Александр Майдоров.

Также, по его словам, проведена значительная работа по раскрытию преступлений прошлых лет: таких дел раскрыто 274, из них 69 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Всего за 2019 год правоохранители нашли 410 уголовных преступников и установили местонахождение почти двух тысяч пропавших без вести граждан.

В 2020 году барнаульские полицейские вновь намерены улучшить показатели работы. Александр Майдоров напомнил, что это особенно важно в год 75-летия Великой Победы.