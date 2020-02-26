Сочи, Краснодарский край, , 09:35 — REGNUM Более 200 человек продолжают поиски двух мальчиков, пропавших в Сочи Краснодарского края во время шторма, сообщили 27 февраля в МЧС России.

К поискам привлечены спасатели МЧС, сотрудники городской службы спасения Сочи, полицейские, казаки, добровольцы. Поиски детей велись в течение ночи на берегу — сильный шторм не давал возможности выйти в море. Утром 26 февраля к обследованию акватории были привлечены вертолёт, а также катер.

Как сообщало ИА REGNUM, около 19:20 25 февраля спасателям поступило сообщение о том, что двое детей в возрасте 13−15 лет были смыты потоком воды в море в районе устья реки Псезуапсе.