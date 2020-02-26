Уфа, , 09:36 — REGNUM Пожарный извещатель вновь показал свою эффективность во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 26 февраля спасатели получили информацию о том, что горит жилой дом в деревне Тикеевоо Иглинского района.

По тревоге были подняты огнеборцы из села Урман и пожарные МЧС РФ. Приехав на место происшествия, они установили, что в доме наблюдается сильное задымление поскольку внутри дома горит домашнее имущество.

По словам спасателей, в доме был установлен пожарный извещатель, который и оповестил хозяйку дома о пожаре. Поэтому человеческих жертв удалось избежать. Женщина, услышав звуковой сигнал и почувствовав запах дыма, быстро покинула помещение.

Отмечается, что «страж огня» установили в этом доме в конце прошлого года за счет средств бюджета Башкирии по категории: одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 55 лет и старше.

Сообщается, что в Башкирии пожарные извещатели уже спасли 355 человек, из них 139 детей.

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