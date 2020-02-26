Москва, , 09:32 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по убийству на Химкинском бульваре в Москве.

По информации следствия, 26 февраля в сдаваемой посуточно квартире нашли тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями, погибшей на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло в пятиэтажке у станции метро «Сходненская». Погибшая — женщина восточной наружности.

Жильцы дома рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что тело было связано скотчем, в квартире нашли контрацептивы.

По данным телеканала РЕН ТВ, на шее жертвы также найдены следы механической асфиксии.

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