Каир, , 09:26 — REGNUM Большинство школ и университетов по всему Египту были закрыты из-за последствий сильного дождя. Об этом сообщает государственное информационное агентство Китая «Синьхуа».

Премьер-министр Египта Мостафа Мэдбули заявил, что в правительстве было принято решение оказать помощь помочь людям, пострадавшим от вызванных ливнями разрушений.

Напомним, что ливни, начавшиеся рано утром в понедельник, 24 февраля, вызвали наводнения на ключевых автомагистралях страны и создали многокилометровые пробки.

По прогнозам Египетского метеорологического управления, в течение трех дней многие части страны будут продолжать подвергаться сильным осадкам.

Пользователи социальных сетей делились фотографиями и видео, показывающими последствия ливней. Однако некоторые также критиковали недостаточную готовность правительства, поскольку наводнения наносят ущерб столице и другим крупным городам страны почти каждый год.

Как сообщают репортеры, в октябре 2019 года восемь человек, в том числе четверо детей, погибли из-за экстремальных погодных условий в Египте.