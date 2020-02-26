Москва, , 09:20 — REGNUM На теле женщины, найденной мёртвой в квартире недалеко от станции метро «Сходненская», нашли следы механической асфиксии. Об этом 26 февраля передаёт РЕН ТВ.

Минувшей ночью в квартире пятиэтажки на Химкинском бульваре в Москве был обнаружен труп молодой женщины с признаками насильственной смерти.

По данным СМИ, женщина «была ранена в грудь». Кроме того, «на шее погибшей обнаружены следы механической асфиксии».

По информации телеканала, владельцы квартиры нашли тело квартирантки, не выходившей на связь. Они рассказали, что жертва преступления была связана, лежала в луже крови.

Ранее жильцы дома сообщили корреспонденту ИА REGNUM о привязанной к кровати скотчем молодой женщине. Также, по их словам, в квартире нашли средства контрацепции.

Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции назвали приметы, по которым погибшая — женщина «восточной» наружности. По фото из соцсети, показанному корреспонденту ИА REGNUM, ей было 33−35 лет.

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