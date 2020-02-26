Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 09:10 — REGNUM На Ямале арестован на два месяца замглавы администрации Надымского района, подозреваемый в растрате около 30 млн бюджетных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствие полагает, что чиновник в 2019 году в сговоре с руководителем районного управления капитального строительства и капитального ремонта растратил в пользу ООО «Эксперт групп» около 30 млн рублей, выделенных из бюджета ЯНАО на благоустройство площади и бульвара в Надыме.

Замглавы администрации Надымского района подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).