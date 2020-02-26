Самара, , 09:16 — REGNUM Путь судам на воздушной подушке на реке Волге в Самарской области будет расчищать ледокол. Об этом 25 февраля сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, ремонт судов на воздушной подушке, которые выходят из строя из-за образования торосов на реке, ведется в круглосуточном режиме. Несмотря на это, ситуация остается тяжелой, поскольку лед закрыл вход в Рождественскую воложку. Из-за этого транспорт туда перестал ходить.

Дмитрий Азаров сообщил, что дал поручение пустить на реку ледокол для того, чтобы суда на воздушных подушках могли беспрепятственно осуществлять пассажирские перевозки.

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