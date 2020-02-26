Владивосток, , 09:16 — REGNUM Во Владивостоке огласили приговор молодому парню, который ради развлечения сообщил о заминировании кафе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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В августе 2019 года осужденный ночью выпивал спиртное с друзьями в кафе на Спортивной набережной. В процессе общения, ему пришла в голову мысль — позвонить в полицию и сообщить, что в одном из кафе находится бомба.

Прибывшие на место оперативные службы и сотрудники Росгвардии ничего подозрительного в здании не обнаружили. Лжетеррориста вычислили и завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры».

«Признав подсудимого виновным в совершении преступления, суд, с учётом наличия смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — пояснили в надзорном ведомстве.

Также осужденный оплатил расходы выезда спецслужб на ложный вызов.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о «минировании» школ начали поступать утром 26 февраля в крупных городах Сибири и Дальнего Востока. Эвакуировали учеников из школ Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ и Хабаровска.