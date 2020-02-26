Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM В Екатеринбурге нашлась 16-летняя школьница, которая 24 февраля ушла из дома после ссоры с родителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«Вечером, 25 февраля, девушка 2003 года рождения самостоятельно вернулась домой к бабушке. Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было», — сообщили в полиции.

Сотрудники органов внутренних дел провели с девушкой профилактическую беседу, а мать ребёнка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что школьница сбежала из дома после того, как родители отняли у неё сотовый телефон. Ранее девушка из дома не уходила.