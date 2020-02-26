Екатеринбург, 26 февраля 2020, 09:08 — REGNUM В Екатеринбурге нашлась 16-летняя школьница, которая 24 февраля ушла из дома после ссоры с родителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
Сотрудники органов внутренних дел провели с девушкой профилактическую беседу, а мать ребёнка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Напомним, что школьница сбежала из дома после того, как родители отняли у неё сотовый телефон. Ранее девушка из дома не уходила.