Иркутск, , 09:04 — REGNUM Целый ряд иркутских школ получили сегодня одинаковый текст сообщения о «минировании». В социальных сетях появился его текст. Судя по фотографии, опубликованной каналом «Иркутский буревестник», текст электронного письма весьма примитивен. Темой обозначен тэг «Зачистка #64». Сам текст якобы переслан 26 февраля 2020 года Ярославом Столбовым от некоего Леонарда Мохова.

Письмо о «минировании» иркутских школ Цитата из канала «Иркутский буревестник»

Далее следует текст (орфография и пунктуация сохранены, прим. ИА REGNUM): « Наша команда снарядили фугас, который распространит диоксин в 1-й из школ. Если до 12 компания <…> (названа крупнейшая на Дальнем Востоке сеть гипермаркетов, супермаркет которой есть и в Иркутске, прим. ИА REGNUM) не оплатит долг 10 млн. рублей, то школьников будут долго собирать по частям».

По данным СМИ, текст с подобной угрозой получили в школах №8, 4, 24, 63, 35, 20, 16, 76, 26, 27, 8, 64, 65, но эвакуация не производилась. Правоохранительные органы проводят проверки в учебных заведениях.