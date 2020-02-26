Октябрьский район, 26 февраля 2020, 09:01 — REGNUM В Оренбургской области утром 26 февраля произошла смертельная авария, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.
В Октябрьском районе на трассе Оренбург — Казань-Акбулак-граница Республики Казахстан лоб в лоб столкнулись автомобили «Ниссан Тиада» и «Cкания» с полуприцепом.
Жертвами аварии стали два человека. Водитель и пассажир «Ниссана» скончались на месте.
В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, причина аварии выясняется.