Анкара, 26 февраля 2020, 09:00 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 55 человек, подозреваемых в незаконной транспортировке беженцев. Об этом 26 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, задержания были произведены на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой страны. Все обвиняемые были задержаны в провинции Измир.
Спецоперация продолжается.
Сотрудники СМИ отмечают, что арестованные подозреваются в транспортировке нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза.
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