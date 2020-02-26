Уагадугу, , 09:03 — REGNUM В результате атаки боевиков-исламистов на находившийся в засаде полицейский антитеррористический патруль на севере Буркина-Фасо были убиты четверо человек. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

По информации журналистов телерадиокомпании, трое из погибших были полицейскими. Еще пять человек получили ранения, отмечают репортеры.

Нападение боевиков на патруль произошло на оси Писсила-Гибга в провинции Санматенга на северо-востоке Буркина-Фасо, сообщают военные.

Напомним, что в прошлый вторник, 18 февраля, в результате атаки боевиков три солдата вооруженных сил Буркина-Фасо были убиты недалеко от границы с Мали.

Как и Мали и Нигер, Буркина-Фасо сталкивается с активизацией исламистских боевиков, в результате которой в прошлом году в трех странах погибли более 4000 человек.