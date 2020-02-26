Салехард, , 08:50 — REGNUM На Ямале в уголовном деле о серии коррупционных преступлений, в которых подозреваются должностные лица регионального управления Росреестра, появился новый фигурант. Об этом корреспонденту РЕ сообщили пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

А именно, выявлена коррупционная схема, в реализации которой помимо должностных лиц участвовали взяткодатели и посредники в передаче взяток.

По данным следствия, в мае 2018 года очередной фигурант этого громкого дела, действуя в интересах коммерческой организации в Новом Уренгое, через посредников передал взятку руководителю Управления Росреестра по ЯНАО и директору ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО в размере 5 млн рублей за перевод категории здания из жилого многоквартирного дома в нежилое.

Подозреваемый в даче взятки на данный момент задержан. Вместе с ним в уголовном деле сейчас восемь фигурантов.

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