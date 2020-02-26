Магас, , 08:41 — REGNUM В Ингушетии произошел взрыв бытового газа в одном из домовладений в городе Сунжа. Пострадал 32-летний житель частного дома. Он с ожогами доставлен в районную больницу, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По данным спасательного ведомства, инцидент случился вечером 25 февраля на улице Луговая. Хлопок газовоздушной смеси не вызвал разрушений и не стал причиной пожара. Обстоятельства взрыва газа устанавливаются.

Как ранее сообщила интернет-газета «Ингушетия», накануне, в Джейрахском районе Ингушетии отравилась угарным газом жительница частного дома в селе Ольгетти. 17-летняя девушка угорела из-за того, что сильный ветер задул через вытяжку в ванную комнату продукты горения природного газа.