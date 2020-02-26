Нью-Дели, , 08:36 — REGNUM В ходе акций протеста в индийской столице, городе Нью-Дели, была подожжена мечеть, об этом 26 февраля сообщает Al Jazeera.

В районе города Ашок-Нагар прошла демонстрация, участники которой подожгли местную мечеть.

По видоматериалам, распространенным в социальных сетях, видно как демонстранты взбираются на минарет, на который пытаются водрузить флаг. В районе наблюдаются столкновения между протестующими.

Напомним, акции протеста в Нью-Дели были вызваны неприятием закона, предоставляющего гражданство для не мусульман соседних государств, что, с точки зрения демонстрантов, дискриминирует индийских мусульман.

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