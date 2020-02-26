Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:29 — REGNUM Управляющая компания в Каменске-Уральском оштрафована на 300 тыс. рублей за нарушение технических регламентов монтажа качелей, повлекшее причинение вреда здоровью ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Постановление вынес Арбитражный суд Свердловской области. Оно может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, что инцидент во дворе дома № 36 по улице Суворова в Каменске-Уральском произошёл 17 июля 2019 года. В тот день несовершеннолетняя девочка получила травму на качелях.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что у качелей отсутствовало основание, в связи с чем, конструкция была неустойчивой.

Отметим, что после инцидента опасные качели были полностью демонтированы.