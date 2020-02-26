Нью-Дели, 26 февраля 2020, 08:22 — REGNUM Число жертв беспорядков в столице Индии, городе Нью-Дели достигло 18 человек, об этом 26 февраля сообщает Al Jazeera.
По данным журналистов, столкновения между протестующими и сотрудниками правопорядка продолжаются, сотни человек, в том числе полицейские, пострадали.
Напомним, акции протеста в индийской столице вызваны принятием закона о гражданстве, упрощающим его получения для не мусульман соседних стран — Бангладеш, Пакистан, Афганистан.
Демонстранты требуют отмены закона, утверждая, что он направлен на дискриминацию мусульманского населения страны.
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