Луганск, , 08:14 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ, сообщили 26 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По последним данным, обстрелам подвергся населённый пункт Желобок. Украинские формирования применили вооружение БМП и гранатомёты АГС.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, стуками ранее три населённых пункта на территории ЛНР были обстреляны ВСУ. Применялись, в частности, миномёты калибра 120 мм и 82 мм.

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