Красноярск, , 08:15 — REGNUM В Красноярске 26 февраля из-за сообщений об угрозе теракта были эвакуированы ученики и сотрудники более 50 школ. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Красноярского края.

«26 февраля 2020 года на электронные адреса более пятидесяти образовательных учреждений на территории г. Красноярска поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Проведена эвакуация учащихся и персонала школ», — говорится в сообщении комиссии.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается источник распространения ложной информации о теракте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 26 февраля из-за сообщений о минировании эвакуировали гимназию «Универс» и несколько других школ.

Аналогичные сообщения об эвакуации школ в связи с анонимными угрозами взрыва поступают из Новосибирска.

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