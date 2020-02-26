Барнаул, , 08:00 — REGNUM Дело главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, который будучи за рулём в конце 2019 года, отказался от прохождения медицинского освидетельствования, передали в судебный участок № 8 Центрального района краевой столицы. Первое заседание назначено на 4 марта, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на секретаря судебного участка.

Напомним, Вячеслав Новиков родился 12 августа 1960 года в с. Ново-Плотава Хабарского района Алтайского края. С 2003 по 2011 года являлся первым заместителем начальника ГУВД по Алтайскому краю. Чиновником барнаульской мэрии стал в 2014 году.

По свидетельству очевидцев, которых цитирует ИА «Банкфакс», 29 декабря 2019 года на одной из улиц Новоалтайска Вячеслав Новиков не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД заподозрили, что находившийся за рулём автомобиля водитель был пьян и предложили пройти освидетельствование на месте. Эта просьба привела в бешенство бывшего полицейского: он стал грубить, хамить и «увольнять» представителей правопорядка, которые проявили твёрдость и составили в отношении высокопоставленного нарушителя административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Первоначально дело рассматривали в Судебном участке № 2 Новоалтайска, но судья Юлия Шихова приняла решение о передаче материалов дела на рассмотрение по подсудности.