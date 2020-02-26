Магадан, Магаданская область, , 08:00 — REGNUM В Магадане пресекли поставку крупной партии наркотиков из Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы УФСБ региона.

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Два жителя Приморья намеревались привезти в столицу Колымы почти 400 грамм синтетических и растительных веществ.

«Один из фигурантов уголовного дела собрал посылку и отправил её в Магадан, а второй прилетел в город, чтобы получить посылку. Они собирались наркотики продать, но оперативники раскрыли их план. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Электростали по подозрению в сбыте опасных веществ задержали местных жителей.